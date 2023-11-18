Москва 18 ноября 2023, 09:23 Созданные в Москве ночные линзы улучшили зрение более чем 250 тысячам пациентов

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Московская организация, занимающаяся производством ночных линз для безоперационной корректировки близорукости, с 2018 года помогла свыше 250 тысячам пациентов. Об этом заявил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ортокератологические линзы регулярно используют для эффективной корректировки зрения. Пациенты надевают их перед сном и снимают после пробуждения. На следующий день человек хорошо видит без очков. Такие линзы помогают пациентам, страдающим при близорукости до семи диоптрий. Изделие также останавливает прогрессирование недуга у детей и подростков.

«Столичные компании выпускают качественные и эффективные медизделия, которые соответствуют требованиям современной медицины. Благодаря этому произведенная в Москве продукция востребована на внутреннем рынке и за рубежом», — рассказал Овчинский.

По словам министра правительства Москвы, ночные линзы Лаборатории SkyOptix с 2018 года улучшили зрение 250 тысячам пациентов. Среди них жители России, Восточной Европы и Азии. Сейчас методику используют более 2,5 тысячи врачей-офтальмологов. Линзы прописывают пациентам от 6 до 60 лет. Специальная конструкция медицинских изделий обеспечивает комфорт и не мешает во время сна.

«Наша социальная миссия — повышать качество жизни людей благодаря хорошему зрению», — заявил министр столичного правительства.

По словам Овчинского, линзы пользуются популярностью у пациентов не только из-за эффективности, но и за простоту в использовании. Изделия полностью безопасны, их изготавливают по индивидуальным параметрам даже в сложных случаях.