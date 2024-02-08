Москва 08 февраля 2024, 18:50 Современный спортивный объект построят в Зеленограде Власти Москвы выставили на аукцион участок под спортивный объект в Зеленограде Freepik

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Москва выставила на аукцион право на размещение некапитального объекта спортивного назначения в Зеленограде. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Город предлагает инвесторам участок площадью 5,5 тысячи квадратных метров в Зеленограде», — уточнил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

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По его словам, с победителем онлайн-аукциона, который пройдет 13 февраля, подпишут договор на три года. функциональное назначение объекта он сможет выбрать сам из перечня, утвержденного Москомспортом.

Заявку для участия нужно подать до 9 февраля на торговой площадке «Росэлторг». Для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на севере Москвы выставили на торги участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.