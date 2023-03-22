Москва 22 марта 2023, 14:23 Современный пригородный вокзал появится в Москве на базе ТПУ «Косино»

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Реконструкция транспортно-пересадочного узла «Косино» и благоустройство прилегающей территории необходимы для комфортного передвижения москвичей по будущему МЦД-3. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

В ходе работ по благоустройству планируется обновить платформы и реконструировать рядом со станцией больше двух километров дорог. Также будет построен подземный вестибюль для безопасного перехода через пути.

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Отмечается, что благодаря реконструкции на базе «Косино» появится новый современный пригородный вокзал.

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