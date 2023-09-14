Москва 14 сентября 2023, 15:07 Современный квартал построят на месте промзоны на севере Москвы Собянин: новый квартал построят на месте промзоны «Огородный проезд» в Москве РИА «Новости»

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В рамках развития северной части бывшей промышленной зоны «Огородный проезд» в Марьиной Роще и Бутырском районе столицы создадут современный квартал смешанной застройки. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в этом квартале построят дома для жителей, переезжающих по программе реновации, а также объекты общественно-делового назначения: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, базу для коммунальных служб.

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«Таким образом создадим 2,7 тысячи рабочих мест, а предполагаемый объем инвестиций составит почти 30 миллиардов рублей», — уточнил Собянин.

Мэр напомнил о том, что в настоящее время в столице уже одобрили и начали реализовывать 43 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 593 гектара, где планируется создание около 109 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось о том, что больше 20 участков с долгостроем реорганизуют в Москве по программе комплексного развития территорий.