14 сентября 2023, 15:07
Современный квартал построят на месте промзоны на севере Москвы
Собянин: новый квартал построят на месте промзоны «Огородный проезд» в Москве
В рамках развития северной части бывшей промышленной зоны «Огородный проезд» в Марьиной Роще и Бутырском районе столицы создадут современный квартал смешанной застройки. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в этом квартале построят дома для жителей, переезжающих по программе реновации, а также объекты общественно-делового назначения: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, базу для коммунальных служб.
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«Таким образом создадим 2,7 тысячи рабочих мест, а предполагаемый объем инвестиций составит почти 30 миллиардов рублей», — уточнил Собянин.
Мэр напомнил о том, что в настоящее время в столице уже одобрили и начали реализовывать 43 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 593 гектара, где планируется создание около 109 тысяч рабочих мест.
Ранее сообщалось о том, что больше 20 участков с долгостроем реорганизуют в Москве по программе комплексного развития территорий.
Строительство
Сергей Собянин
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