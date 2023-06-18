Москва 18 июня 2023, 19:31 Современные кварталы возведут на 22 участках бывших промзон по КРТ в Москве Гаман: в Москве реорганизуют 22 участка бывших промзон по программе КРТ Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице по программе комплексного развития территорий застроят более двух десятков заброшенных участков земли социальной и деловой недвижимостью. В частности, возведут технопарки, торговые и медицинские центры. Об этом заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман на ПМЭФ.

«Московские промзоны являются важнейшим резервом для улучшения города, создания необходимой инфраструктуры и комфортных современных кварталов. Сегодня более 70% активных проектов комплексного развития территорий реализуется именно в бывших промзонах», — уточнил Гаман.

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Он добавил, что инвесторы и городские операторы начали реорганизовывать 22 участка. На их месте построят свыше 7,8 миллиона «квадратов» недвижимости. В том числе на площади в 3,7 миллиона квадратных метра появятся жилые дома, около 4,1 миллиона — займут производства, технопарки, объекты образования, спорта, медцентры, торговые и офисные здания.

Одиннадцать проектов КРТ реализуют инвесторы в бывших промзонах в районах Октябрьское Поле, Коровино, Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан, Автомоторная, Дегунино — Лихоборы, «Вагоноремонт» и Южное Очаково.

А городские операторы займутся строительством на 11 участках бывших промзон в районах «Южный порт», Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25а Черемушки», промзоны «Алабушево».

Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на востоке, юго-востоке и юге Москвы.