Москва 22 августа 2023, 13:55 Современные кварталы вместо 28 бывших промзон построят в Москве В Москве на месте 28 бывших промзон построят свыше 4,5 миллиона квадратных метров жилья Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий, 28 из которых приходятся на территории бывших промзон. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, участки общей площадью почти 440 гектаров преобразуют в современные городские кварталы. В них создадут комфортное жилье и необходимую социальную инфраструктуру, появятся новые рабочие места. Строительство в рамках КРТ проведут с учетом потребностей жителей Москвы.

Планируется возвести почти девять миллионов квадратных метров недвижимости: свыше 4,5 миллиона квадратных метров жилья и почти столько же — производственных и общественно-деловых объектов. Это позволит создать более 97 тысяч рабочих мест. Максим Гаман

Гаман уточнил, что по программе КРТ построят три технопарка, три школы искусств, 17 детских садов на более чем 2,8 тысячи воспитанников, 13 школ на 5,4 тысячи мест, два колледжа и другие объекты.

Проекты реализуют в девяти столичных округах. Самые большие территории реконструкции — на месте бывших промзон Автомоторная в Головинском районе (более 77 гектаров) и Коровино в Дмитровском районе (более 35 гектаров).

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Общая площадь реорганизуемых участков составила примерно 2,45 тысячи гектаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые спорткомплексы с бассейнами откроют на северо-востоке столицы.