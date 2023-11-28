Москва 28 ноября 2023, 13:12 Сотрудников инженерных компаний привлекли к уборке снега в Москве Бирюков: 12 тысяч человек и 800 единиц техники привлекли к уборке снега в Москве Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы

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К расчистке снега на улицах Москвы привлекли дополнительные силы — 12 тысяч работников и свыше 800 единиц техники от 16 инженерных компаний. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 сантиметров снега, до конца недели осадки продолжатся», — пояснил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Аварийные команды находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы немедленно откликнуться на возможные ЧП. Кроме того, в Новой Москве и на МКАД стали дежурить тягачи, чтобы при необходимости оказать помощь водителям грузового транспорта.

В центре внимания коммунальщиков — зоны с высокой проходимостью людей, такие как метро, МЦК, остановки общественного транспорта, социальные объекты. Улицы без остановки очищают с помощи специальной техники и осуществляют противогололедную обработку.

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