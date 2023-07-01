Москва 01 июля 2023, 16:14 Сотрудники ЦОДД научили правилам безопасности на дороге более 10 тысяч детей с начала года ЦОДД провели 500 уроков о безопасности на дорогах для 10 тысяч детей с начала 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Свыше 10 тысяч детей посетили 500 занятий Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по безопасности на дороге с января. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Детей учат за партами и во дворах. Уроки представляют собой различные викторины, квесты. Каждое занятие адаптировано под возраст ребенка и его увлечения. Акцент ставят на ситуации в слепых зонах, на регулируемых и нерегулируемых перекрестках. Также детям подробно объясняют, как пересекать дороги на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

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Благодаря практическим заданиям и игровым формам обучающиеся лучше понимают, что соблюдать ПДД важно вне зависимости от того, пешеход он или водитель. Сотрудники ЦОДД преподают даже во время летних каникул. Они приезжают в летние школы, лагеря и детсады, а также во дворы жилых домов. Детям показывают в привычной среде безопасные маршруты, например, как добраться до школы по правилам ПДД.

Ранее несовершеннолетний водитель сбил ребенка-велосипедиста в Свердловской области.