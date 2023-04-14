Москва 14 апреля 2023, 14:41 Сотрудники офисов «Мои документы» появятся в каждой московской поликлинике к концу года Мэр Москвы Собянин рассказал о развитии проекта «Мой администратор» в медучреждениях Сайт мэра и правительства Москвы

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К концу 2023 года сотрудники центров госуслуг будут работать администраторами в каждой поликлинике Москвы. Уже сейчас более 1500 администраторов офисов «Мои документы» помогают пациентам 230 медучреждений. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал у себя вTelegram-канале.

«В 2020 году в Москве стартовал проект „Мой администратор“ — тогда впервые сотрудники офисов „Мои документы“ стали помогать в медучреждениях. В 2022 году проект расширили на всю сеть взрослых поликлиник, а также детских, в которых завершился капитальный ремонт», — отметил он.

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Прежде чем начать работать в поликлиниках, администраторы проходят специальную подготовку в академии искреннего сервиса. Сегодня в медучреждениях работают более 1500 администраторов офисов «Мои документы». Они первыми встречают посетителей 230 медучреждений и помогают им решить любые вопросы — например, распечатать талон на прием или узнать расписание нужного специалиста.

Администраторы помогают пациентам 165 взрослых и 53 детских поликлиник. Кроме того, они работают в 10 зданиях центров амбулаторной онкологической помощи и двух флагманских центрах столицы.