Москва 01 декабря 2023, 15:05 Сотрудники московского ГАИ остановили 195 нетрезвых водителей за неделю РИА «Новости»

Читать 360tv в

Госавтоинспекция Москвы с начала недели привлекла к ответственности 195 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выявили 76 пьяных водителей. От медицинского освидетельствования отказались 105 автовладельцев. При этом 14 задержанных уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Реклама

«Не подвергайте опасности жизни других людей. Не садитесь в нетрезвом состоянии за руль», — предостерегли водителей инспекторы.

Также столичные автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков. На Тропаревской улице они остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина. Она привлекла внимание полицейских странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. В ходе осмотра машины у нее нашли три свертка с амфетамином.