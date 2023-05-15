15 мая 2023, 20:12
Сотрудникам московского метро вручили награды
Ликсутов наградил сотрудников Московского метрополитена и поздравил с 88-летием метро
В 88-й день рождения Московского метрополитена глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов поздравил работников подземки и вручил им награды. Об этом сообщила пресс-служба в Telegram-канале.
Метрополитен — крупнейший работодатель Москвы. На сегодня там трудятся 69 тысяч профессионалов. Им ежедневно удается обеспечивать комфортные и безопасные поездки жителям и гостям города, отметил Ликсутов.
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По указу президента России Владимира Путина 1 мая коллектив Московского метро получил почетный знак «За успехи в труде».
«Знак, который мы получили, относительно новый — он учрежден в 2021 году. Важно отметить, что Московский метрополитен оказался в числе первых двадцати награжденных им организаций по всей России», — добавил глава дептранса.
Ранее московские власти рассказали об интересных моментах из истории столичной подземки: как работали метростроители в прошлом веке, какая ветка самая длинная и как менялся логотип метро.
Метро
Москва 2023
Максим Ликсутов
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