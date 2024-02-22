Москва 22 февраля 2024, 09:24 Составы новой серии «Москва-2024» запустят в метро в этом году Собянин: в этом году на линии метро выйдут поезда новой серии «Москва-2024» АГН Москва/Global Look Press

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Подвижной состав московского транспорта продолжат обновлять. В этом году на линиях подземки начнут курсировать составы серии «Москва-2024», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В 2026-30 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления», — отметил он.

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По словам мэра, в ближайшем будущем на новых диаметрах запустят новый состав МЦД «Иволга 4.0», оснащенный тремя дверями в промежуточных вагонах.

Он пояснил, что «Иволгу» произвели специально для Московских центральных диаметров. Эта модель является самой современной отечественной разработкой, которую постоянно модернизируют.

Каждая версия «Иволги» создана с плавным ходом, комфортными креслами, зарядками для гаджетов и другими сервисами.

Собянин также сообщил об обновлении электробусов. Их планируют производить с большей долей отечественных комплектующих. Электробусы нового поколения будут выпускать с увеличенным запасом хода, большим количеством мест, а также с элементами беспилотного управления.

В ближайшие шесть лет в столице возведут еще три новых линии метрополитена и 39 станций. В частности, запустят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки метро.