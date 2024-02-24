Москва 24 февраля 2024, 12:50 Соревнования школьных лиг Москвы объединили свыше 800 тысяч детей Собянин: более 800 тысяч детей поучаствовали в соревнованиях школьных лиг Москвы Freepik

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В соревнованиях школьных лиг Москвы за четыре года приняли участие больше 800 тысяч детей. В общей сложности в столице действуют 20 школьных спортивных лиг, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Самые массовые в этом учебном году — по волейболу, мини-футболу и баскетболу», — отметил он.

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Глава города уточнил, что детские соревнования проходят по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, бадминтону и самбо. Школьники также борются за победу в настольном теннисе и художественной гимнастике. Состязания проводят по киберспорту, шашкам и шахматам.

Большая часть лиг включает отборочный и финальный этапы. Сначала команды встречаются на уровне межрайонных объединений, на завершающей стадии турниров определяют победителей. Лучшие спортсмены становятся участниками всероссийских соревнований.

Ранее подвели итоги шестого Московского детского чемпионата «Мастерята». В нем участвовали примерно восемь тысяч школьников из 478 образовательных учреждений столицы.