24 февраля 2024, 12:50
Соревнования школьных лиг Москвы объединили свыше 800 тысяч детей
Собянин: более 800 тысяч детей поучаствовали в соревнованиях школьных лиг Москвы
В соревнованиях школьных лиг Москвы за четыре года приняли участие больше 800 тысяч детей. В общей сложности в столице действуют 20 школьных спортивных лиг, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Самые массовые в этом учебном году — по волейболу, мини-футболу и баскетболу», — отметил он.
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Глава города уточнил, что детские соревнования проходят по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, бадминтону и самбо. Школьники также борются за победу в настольном теннисе и художественной гимнастике. Состязания проводят по киберспорту, шашкам и шахматам.
Большая часть лиг включает отборочный и финальный этапы. Сначала команды встречаются на уровне межрайонных объединений, на завершающей стадии турниров определяют победителей. Лучшие спортсмены становятся участниками всероссийских соревнований.
Ранее подвели итоги шестого Московского детского чемпионата «Мастерята». В нем участвовали примерно восемь тысяч школьников из 478 образовательных учреждений столицы.
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