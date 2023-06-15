Москва 15 июня 2023, 15:35 Соревнования по конному спорту пройдут в Москве на ВДНХ Чемпионат и первенство Москвы по конному спорту пройдут с 16 по 18 июня на ВДНХ Фото: freepik.com

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На ВДНХ с 16 по 18 июня пройдут чемпионат и первенство Москвы по драйвингу, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Соревнования проведут на выводном круге Центра национальных конных традиций.

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Откроет чемпионат дрессаж — манежная езда в экипаже. Ее считают самой элегантной и красивой частью драйвинга.

Во второй день состоится марафон из нескольких этапов. Каждая часть испытаний состоит из проверки определенных качеств экипажа. Время для выполнения заданий ограниченно.

Завершится чемпионат соревнованием по паркуру. Это аналог конкура, в котором препятствия заменяют конусы с шариками. Наезднику нужно преодолеть все конусы, не сбив шара и не превысив лимит времени.

Вход для зрителей свободный. Шестнадцатого и 17 июня соревнования начнутся в 15:00, а 18 июня — в 12:00.

Ранее Раменский ипподром стал главной площадкой России для соревнований по конному спорту.