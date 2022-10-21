Солнце сменится дождем. Метеоролог рассказал о погоде в Москве в выходные | 360°

Москва 21 октября 2022, 06:22 Солнце сменится дождем. Метеоролог рассказал о погоде в Москве в выходные Метеоролог Вильфанд предупредил о переменчивой погоде в Москве в выходные Публичное достояние

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Солнечная суббота перейдет в дождливое воскресенье, но оба дня температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. Такой прогноз на выходные в Москве сделал в беседе с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выходные называются одним словом, но на самом деле погода будет разная», — предупредил он.

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Над регионом распространяется гребень высокого давления. Он определит погоду. В субботу будет облачно, с прояснениями и ярким солнцем во время них, а в воскресенье небо затянется и пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха 22 октября составит +5…+8 градусов, 23 октября — до +10 градусов.

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Роман Вильфанд заявил, что такая температура соответствует норме. Специалисты называют период с середины октября до середины декабря предзимним, и он в самом разгаре. Он уже рассказывал, что этот период пришел, как по расписанию. В середине текущей недели в центре европейской части России началось понижение дневной и ночной температур.

Ранее Гидрометцентр России начал выпускать прогнозы для новых регионов. К работе подключили одно из территориальных управлений.