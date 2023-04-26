Москва 26 апреля 2023, 16:54 Солист Uma2rmaH оценил работу столичного пункта отбора на контрактную службу Лидер Uma2rmaH Кристовский посетил пункт отбора на контрактную службу в Москве РИА «Новости»

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Лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский оценил работу столичного пункта отбора на контрактную службу. Он посетил его, чтобы поддержать добровольцев.

Кристовский отметил, что его пригласили посмотреть на работу пункта и оценить ее организацию.

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«Организовано, на мой взгляд, все отлично. Мне кажется, надо этот опыт перенимать другим городам и делать такие центры, потому что у нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, и им просто нужно дать такую возможность», — подчеркнул музыкант.

Отдельно он отметил условия, которые создали для добровольцев в пункте. Кристовский заявил, что там работает большое количество специалистов, которые контролируют работу. Для добровольцев, которые ждут решения комиссии, оборудовали столовую и зону отдыха.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Узнать информацию о графике работы или уточнить условия набора на службу по контракту можно на портале mos.ru или по телефону 117.