Москва 28 июля 2023, 14:06 Союз профессиональных электротехников создадут в Москве Заммэра Москвы Ракова: в столице создадут союз профессиональных электротехников Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, НИУ «МЭИ» и компания «ИЭК Холдинг» совместно создадут союз профессиональных электротехников. Они будут развивать отрасль в масштабах города, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам в союзе профэлектротехников разработают единые стандарты профессий, откроют центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров, а также создадут общую базу специалистов и работодателей.

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Первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков добавил, что благодаря базе соискателей в области электротехники, где будет указана их квалификация, компаниям станет проще находить необходимых сотрудников, а специалистам будет удобнее подбирать себе вакансии.

Ключевая задача союза — практико-ориентированная и опережающая подготовка кадров. Их научат работать с современным оборудованием и системами до их внедрения на производстве. Кроме того, организация будет приглашать на стажировку школьников, чтобы они могли ознакомиться с востребованными инженерными и рабочими специальностями.

Ранее жителям столицы сообщили, что в отделении «Севастопольское» московского образовательного комплекса «Юго-Запад» готовятся к открытию современной слесарной мастерской. Осенью студенты будут практиковаться на современном оборудовании.