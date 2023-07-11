11 июля 2023, 14:02
Собор Василия Блаженного в Москве вновь открыли для посетителей
Храм Василия Блаженного в Москве открыли для посещений после закрытия на время режима КТО
Жители и гости столицы с 11 июля смогут вновь посещать собор Василия Блаженного на Красной площади. Об этом сообщил Telegram-канал музея храма.
После двухнедельного перерыва Покровский собор вновь распахнул свои двери для посетителей.
Музей «Покровский собор» (Храм Василия Блаженного)
В конце июня храм Василия Блаженного закрыли из-за режима контртеррористической операции (КТО). Теперь для верующих доступны все церкви собора.
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В среду, 12 июля, храм Василия Блаженного отметит 462-летие. В этот день музей будет открыт с 12:30 до 20:00. В честь праздника цены на билеты снизят на 50%.
Ранее москвичам сообщили, что Васильевский спуск перекроют 15 июля из-за ралли «Шелковый путь».
Москва 2023
Красная площадь
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