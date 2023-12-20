Москва 20 декабря 2023, 10:36 Собянин заявил о возрождении фармацевтической промышленности в Москве Собянин: Москва сможет обеспечить независимость России от импортных лекарств РИА «Новости»

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Возрожденная московская фармацевтическая промышленность поможет обеспечить безопасность и независимость от поставок зарубежных лекарств для всей России. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

«Москва возродила фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране», — заявил он.

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По его словам, этого удалось добиться благодаря введению долгосрочных контрактов с обязательствами локализовывать производство, а не только завозить импортные товары. Таким образом, Москва заключила 14 офсетных договоров на поставку лекарств, медизделий детского питания и другой продукции. Кроме того, благодаря этому в столице появилось больше 10 современных заводов.

В Москве также планируют оснастить по единому стандарту все машины скорой помощи. Их переоборудуют до конца года.