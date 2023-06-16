16 июня 2023, 20:00
Собянин заявил о восстановлении внутреннего туризма в Москве
Мэр Собянин: Москва восстановила внутренний туризм и скоро восстановит внешний
Москве в скором времени удастся восстановить внешний туризм, как и внутренний, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире «России 24».
Российская столица остается одним их культовых мест для притяжения путешественников. Благодаря возобновленной после коронавирусной пандемии культурной программе с фестивалями внутренний туризм сохранился.
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«Я думаю, что основные позиции по иностранным туристам тоже восполним», — сказал мэр.
Возобновить туристический поток уже позволило открытие Китая, туристического рынка Кении, Ближнего Востока, добавил Собянин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов и включить в нее строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.
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