Москва 16 июня 2023, 20:00 Собянин заявил о восстановлении внутреннего туризма в Москве Мэр Собянин: Москва восстановила внутренний туризм и скоро восстановит внешний Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Москве в скором времени удастся восстановить внешний туризм, как и внутренний, сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире «России 24».

Российская столица остается одним их культовых мест для притяжения путешественников. Благодаря возобновленной после коронавирусной пандемии культурной программе с фестивалями внутренний туризм сохранился.

Реклама

«Я думаю, что основные позиции по иностранным туристам тоже восполним», — сказал мэр.

Возобновить туристический поток уже позволило открытие Китая, туристического рынка Кении, Ближнего Востока, добавил Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов и включить в нее строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.