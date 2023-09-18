Москва 18 сентября 2023, 13:47 Собянин заявил о стремлении Москвы к процветанию Мэр Москвы Собянин заявил о стремлении столицы к развитию РИА «Новости»

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В Москве прошла инаугурация мэра столицы Сергея Собянина. На торжественном мероприятии он подчеркнул стремление города к развитию, передал корреспондент РИА «Новости».

«Город — это та реальность, которую мы вместе с вами должны менять в лучшую сторону, делать так, чтобы мы гордились своим городом», — сказал он.

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Кроме того, мэр столицы призвал жителей стремиться к тому, чтобы город процветал, был комфортным и добрым для каждого его жителя.

С 8 по 10 сентября в столице прошли выборы на пост мэра. Собянин одержал победу в них, набрав 76,4% голосов и обеспечив себе поддержку почти 2,5 миллиона жителей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы. Он отметил, что результаты голосования на прошлых выборах показали, что москвичи доверяют и поддерживают Собянина, а также одобряют его инициативы и планы.