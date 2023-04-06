Москва 06 апреля 2023, 13:26 Собянин заявил о продлении проекта диспансерного наблюдения москвичей с сердечной недостаточностью

Читать 360tv в

Индивидуальная программа наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью, реализуемая по новому московскому стандарту, будет продлена. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что благодаря диспансерному наблюдению у пациентов формируется культура постоянной заботы о своем здоровье.

Реклама

Как сообщило Utro.ru, данная программа охватывает около миллиона москвичей, которые страдают девятью хроническими сердечными заболеваниями.