Москва 14 июня 2023, 13:29 Собянин заявил о намерении возродить киностудию имени Горького Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал возродить знаменитую киностудию имени Максима Горького Сайт мэра и правительства Москвы

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Благодаря передаче городу киностудии имени Горького в столице создадут еще одну креативную площадку для полного цикла производства фильмов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, решение президента позволит продолжить масштабную модернизацию одной из старейших киностудий страны, основанной еще в 1915 году.

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В ее золотой коллекции собраны сотни фильмов, которые представляют собой культурное наследие России. В 90-х киностудия имени Горького пришла в упадок. Долгое время на ней практически ничего не производили. Главное здание и студийный комплекс пришли в аварийное и предаварийное состояние. При этом студию все же сохранили.

Собянин добавил, что после прихода нового руководства ситуация начала меняться в лучшую сторону. Сейчас в производстве находится 12 проектов игрового и 16 — неигрового кино.

Кинокампус Горького стал площадкой для проведения лекций и мастер-классов для будущих студентов кинематографических вузов и специалистов в сфере производства современного кино.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что бесплатные показы детских фильмов пройдут летом в сети «Москино».