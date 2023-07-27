Москва 27 июля 2023, 18:00 Собянин заявил о лидирующей позиции Москвы в рейтинге «IQ городов» Мэр Москвы Собянин: столица возглавила индекс цифровизации «IQ городов» в пятый раз Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов». Город набрал максимальные 120 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

«Первенство столицы — результат высокой степени цифровизации всех отраслей городского хозяйства и активного внедрения технологий в социальную сферу», — написал он.

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Собянин добавил, что результаты оценивали по новым 46 показателям в 18 сферах. В их числе: доступность электронных услуг, вовлеченность жителей в решение городских вопросов, а также наличие автоматизированной системы учета отходов.

Кроме этого, эксперты проанализировали внедрение умных технологий в общественном транспорте и в сфере ЖКХ, а также инновации в области здравоохранения и экологии.

В категории «Крупнейшие города» лидерами также стали Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Красноярск.

Ранее стало известно, что Москва заняла первую строчку рейтинга РЦК по итогам нацпроекта «Производительность труда».