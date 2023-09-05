Москва 05 сентября 2023, 09:43 Собянин вручил награды ко Дню города заслуженным деятелям литературы и искусства Собянин наградил заслуженных деятелей литературы и искусства Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители столицы получили государственные награды России и Москвы, а также городские премии 2023 года за вклад в литературу и искусство. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил лауреатов с наступающим Днем города.

«Два разных события очень тесно связаны друг с другом, потому что история Москвы — это история людей, которые создавали Москву и созидали в этом городе во все времена», — отметил глава города.

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Москва больше 30 лет вручает премии за создание самых талантливых и оригинальных произведений, получивших широкое общественное признание. Каждый год присуждают до 12 премий в два миллиона рублей каждая.

В частности, председателю совета директоров ООО «Фармэко» Владимиру Бабию вручили орден Дружбы за помощь в подготовке и проведении мероприятий в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Медаль Луки Крымского получил завотделением городской клинической больницы имени Юдина Игорь Дядьков, а хирург ГКБ имени Вересаева Яков Якобишвили удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее директор Фонда капитального ремонта Подмосковья получил награду за заслуги перед ДНР. Под его руководством организация восстанавливает сотни социально значимых зданий и жилых домов в Мариуполе.