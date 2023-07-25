Москва 25 июля 2023, 16:53 Собянин утвердил тарифный план для проезда по МЦД-3 Мэр Москвы Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» Сайт мэра и правительства Москвы

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Утвердили тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Также ввели несколько новых форматов билетов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на МЦД-3 будут работать три тарифные зоны по аналогии с действующими диаметрами:

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— «Центральная» — станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы. Цена за одну поездку по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит 50 рублей.

Глава города отметил, что при поездке из каждой зоны можно воспользоваться бесплатной пересадкой по карте «Тройка» в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами. Кроме того, появились новые виды билетов и возможности.

В частности, льготные проездные для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны «Пригород» на метро.

Вдобавок, в сентябре этого года для единых абонементов на год ‎будет доступна «заморозка» на две недели.

Также введут проездной билет на одну поездку по биометрии для работников компаний, заключивших контракты с Московским метрополитеном для оплаты проезда на метро или МЦК.

Ранее оплату «Кошельком» карты «Тройка» запустили еще на трех станциях Павелецкого направления МЖД. Привычный для многих москвичей способ оплаты появился на станциях Калинина, Ленинская и Домодедово.