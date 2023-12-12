Москва 12 декабря 2023, 11:23 Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для субсидий на оплату жилья в Москве Мэр Москвы Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве утвердили размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилья с 2024 года. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно приложению, с 1 января следующего года размеры стандарта будут зависеть от состава семьи и иметь следующие значения: для одиноких граждан — 6 784,84 рубля, для двух человек — 5 144,56 рублей, трех и более — 4 742,53 рубля.

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Для тех, кто не оплачивает капремонт, показатели будут следующими: для одиноких — 5 299,84 рубля, для двоих — по 4 199,56 рубля для каждого и для трех и более — 3 932,53 рубля.

Кроме этого, с 1 июля 2024 года стандарты увеличат. Эти размеры оплаты ЖКУ доступны для тех, кому предоставляют меры соцподдержки по внесению платежей за квартиры в найме или коммунальные услуги.

Москвичам напомнили, что оформить льготу по оплате жилья, коммунальных услуг и услуг связи теперь можно только через платформу mos.ru. Статус заявки будет также доступен в личном кабинете.