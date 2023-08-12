Москва 12 августа 2023, 10:31 Собянин утвердил проект планировки участка у станции Дмитровская МЦД-2 в Москве Собянин: утвердили планировку территории рядом со станцией Дмитровская МЦД-2 Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Проект планировки участка около станции Дмитровская МЦД-2 утвердили. Благодаря этому появятся тысячи новых рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что между Дмитровским проездом, улицей Костякова и путями МЦД-2 на месте заброшенной стройки появится общественно-деловой центр. Площадь объекта с подземным паркингом составит 50 тысяч квадратных метров.

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Глава города добавил, что специалисты реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть, а также построят проезд к зданию. После реализации проекта в городе будет более 3,5 тысячи рабочих мест.

Осенью в столице впервые создадут наземные пересадки между Московскими центральными диаметрами (МЦД). Например, они появятся на станциях «Рижская», «Беговая» и «Дмитровская».

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что к декабрю следующего года планируют закончить строительство первых 11 станций будущей Троицкой линии московского метро.