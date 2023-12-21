Москва 21 декабря 2023, 17:53 Собянин утвердил планировку территории возле МЦД-3 Собянин утвердил планировку территории у МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы РИА «Новости»

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Власти Москвы утвердили планировку территории рядом с МЦД-3 от станции «Рижская» до реки Яузы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, строители возведут современный городской вокзал МЦД-3 «Митьково», а также реконструируют прилегающую улично-дорожную сеть. Помимо этого, власти запланировали строительство надземного пешеходного перехода через пути Казанского направления МЖД в створе Налесного переулка.

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«Будут построены гостиница и общественно-деловой объект общей площадью 135 тысяч квадратных метров», — добавил Собянин.

Площадь территории, которую планируется благоустроить, составила 193,79 гектара.

Ранее в Москве благоустроили территорию возле станции метро «Свиблово».