Москва 02 августа 2023, 11:00 Собянин учредил знак отличия за вклад в развитие спорта в Москве Мэр Москвы Собянин учредил знак отличия «За развитие московского спорта» Сайт мэра и правительства Москвы

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В честь 100-летия московского спорта правительство столицы учредило награду «За развитие московского спорта». Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Столичный спорт отметил 100-летие. В юбилейный год учредили новый знак отличия „За развитие московского спорта“», — написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

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Знак отличия будут присуждать гражданам, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Также получить награду смогут те, кто занимался созданием и улучшение спортивной инфраструктуры и услуг в столице. Вести эту деятельность необходимо не менее двух лет.

Сайт мэра и правительства Москвы

Знак отличия «За развитие московского спорта» выполнили в форме круга диаметром 32 миллиметра из металлов золотистого и серебристого цветов с двойным выпуклым бортиком по обеим сторонам.

На лицевой стороне знака будет рельефное изображение святого Георгия Победоносца на коне с поражающим змия копьем и надпись «За развитие московского спорта». На обратной стороне награды появятся слова «Правительство Москвы». Дополнительным вознаграждением для получателей станет денежная премия в размере 100 тысяч рублей.

Ранее главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что счастлива получить орден «За заслуги перед Отечеством». Она удостоилась награды за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.