Москва 17 апреля 2024, 19:18 Собянин совершил кадровые перестановки в правительстве Москвы Глава Москвы Собянин освободил Бочкарева от должности вице-мэра по строительству РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности вице-мэра по строительству Андрея Бочкарева. Пост занял Владимир Ефимов.

«Освободить Бочкарева Андрея Юрьевича от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по собственной инициативе», — говорится в указе главы столицы.

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Другим указом, подписанным также 17 апреля, на должность назначили Владимира Ефимова. Он займет пост на срок полномочий мэра Москвы и при этом освободит пост заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. На эту должность назначили Марию Багрееву. Она перестанет быть министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города.

Согласно новой структуре правительства столицы, департамент инвестиционной и промышленной политики перейдет в ведомство заместителя мэра по транспорту Максима Ликсутова, госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы стала структурой Главного контрольного управления столицы, которое возглавляет Евгений Данчиков.