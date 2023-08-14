Москва 14 августа 2023, 09:50 Собянин сообщил о завершении монтажа эстакад через МЦД на южном направлении Московского скоростного диаметра Мэр Собянин: на Московском скоростном диаметре достроили южные эстакады через МЦД Сайт мэра и правительства Москвы

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На первом участке южного направления Московского скоростного диаметра завершилось строительство эстакады через МЦК. Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, движение на МЦК для проведения работ даже не потребовалось прерывать.

Эстакада свяжет Третье транспортное кольцо, сам Московский скоростной диаметр и улицу Пруд-Ключики, что позволит заметно разгрузить участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, а также на Волгоградский проспект, само шоссе Энтузиастов и Нижегородскую улицу.

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Также Сергей Собянин рассказал, что пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда через пути МЦД-2 уже готов на 90%.

«Он свяжет Волоколамское шоссе в районе дома № 114 и 1-й Тушинский проезд, обеспечив безопасный путь через железную дорогу. Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории. В сентябре должны закончить», — пообещал глава города.

Ранее мэр столицы рассказал, что проходимость самой длинной за границами МКАД ветки метро, Троицкой, составит порядка полутора миллионов москвичей.