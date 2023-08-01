Москва 01 августа 2023, 10:15 Собянин сообщил о скором завершении отделки станции метро «Лианозово» Мэр Москвы Собянин: на станции метро «Лианозово» заканчиваются отделочные работы Сайт мэра и правительства Москвы

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Завершается отделка станции метро «Лианозово» на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в своем Telgram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, новая станция откроется в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД. С «Лианозово» можно будет пересесть на МЦД-1 и наземный городской транспорт.

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«Новый участок салатовой ветки со станциями „Лианозово“, „Яхромская“ и „Физтех“ планируем открыть осенью», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что открытие новых станций метро улучшит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей районов на севере столицы, а также подмосковного города Долгопрудный.

Ранее мэр Москвы проинспектировал ход работы над новыми станциями метро Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».