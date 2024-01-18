Москва 18 января 2024, 13:45 Собянин сообщил о скором открытии спорткомплекса на северо-востоке Москвы Собянин: новый спорткомплекс «Баланс» скоро откроется в районе Бибирево в Москве РИА «Новости»

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На Алтуфьевском шоссе в Москве готовится к открытию новый спортивный комплекс «Баланс». Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Объект готов принять 1130 человек в сутки. Планируются занятия по плаванию, аквааэробике, фитнесу и общефизической подготовке», — уточнил он.

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По словам мэра, объект возвели на месте заброшенного котлована по просьбе жителей района Бибирево. В двухэтажном здании площадью свыше 4,2 тысячи квадратных метров оборудовали бассейны для обучения детей и для оздоровительного плавания, тренажерный зал, буфет и другие помещения.

Кроме того, территорию вокруг спорткомплекса благоустроили, а рядом с ним появилась парковка. Объект также оборудовали всем необходимым для посещения его маломобильными горожанами.

Собянин добавил, что с 2011 года в столице возвели более 200 спортивных объектов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 13.

Меньше месяца назад на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию спорткомплекс «Ника».