Москва 21 августа 2023, 08:41 Собянин сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике, летевшем на Москву Собянин сообщил, что силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве Фото: freepik.com

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Система ПВО сбила БПЛА, который летел на Москву на южном направлении. Обошлось без пострадавших, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

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Российским военным второй раз за понедельник, 21 августа, удалось пресечь атаку украинского беспилотника в Подмосковье. Его сбили над Истринским горокругом, сообщили представители Минобороны РФ.

До этого в ведомстве заявили, что российские силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа ВСУ над Московской областью. Военные подавили его с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Дрон рухнул рядом с населенным пунктом Покровское Рузского городского округа Подмосковья. В результате происшествия пострадавших нет.

В воскресенье, 20 августа, летевший в сторону столицы беспилотник сбили в Московской области. Силы противовоздушной обороны обнаружили дрон в небе над Ступино. После этого его посадили средствами радиоэлектронной борьбы.