Важное 26 июня 2023, 09:16 Режим контртеррористической операции отменили в Москве и Подмосковье НАК: в Московском регионе отменили режим КТО РИА «Новости»

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В Москве и Подмосковье сняли все ограничения, которые ранее ввели на фоне режима контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Правовой режим КТО отменили с 09:00 26 июня. Обстановка в Московском регионе стабильная.

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Решение о снятии ограничений принял начальник управления ФСБ России по Москве и Московской области, руководитель контртеррористической операции «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей» в соответствии с ВЗ «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года.

Режим контртеррористической операции в Москве и Подмосковье действовал с 24 июня для пресечения вероятных террористических актов. Он накладывал ряд ограничений, связанных с использованием средств связи и личного автотранспорта.

Режим КТО впервые ввели и в Воронежской области. В регионе отменили массовые мероприятия. Сегодня ограничения также сняли.