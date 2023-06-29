Москва 29 июня 2023, 09:15 Собянин рассказал об уникальном архиве ВДНХ Собянин: в архиве ВДНХ сохранили более полумиллиона фото и тысячи исторических документов Фото: freepik.com

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Архив ВДНХ насчитывает свыше 500 тысяч снимков и 153 тысяч исторической документации о главной выставке страны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Здесь можно найти информацию о сотрудниках и мероприятиях, которые проходили на территории в разные годы, а также чертежи павильонов и периодические издания ВДНХ», — уточнил он.

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Глава города отметил, что благодаря схемам, проектам планировки и фотографиям специалисты восстанавливают значимые объекты выставки. По документам часто создают тематические выставки и формируют музейные экспозиции. Архивные данные позволяют людям изучать историю семьи. В частности, жители столицы ищут родственников, которые работали или были награждены на ВДНХ.

Некоторые материалы оцифровали для широкой аудитории. Сейчас на сайте Архивно-библиотечного фонда ВДНХ опубликовано около 28,5 тысячи наградных документов, в которых упоминается свыше 2,2 миллиона человек и около 112 тысяч организаций.

Собянин поздравил сотрудников архива с 85-летием и поблагодарил их за добросовестный труд. Он подчеркнул, что работники архива играют важную роль в процессе сохранения информации. Изначально их было двое, но сегодня коллектив увеличился до 12 человек. Среди них есть старожилы, проработавшие на ВДНХ более 30 лет.

Ранее благодаря ИИ в Москве расшифровали свыше девяти миллионов страниц архивных записей.