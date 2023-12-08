Москва 08 декабря 2023, 17:06 Собянин рассказал об уличном освещении в Москве Собянин рассказал о новых проектах освещения улиц в Москве Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Сегодня, 8 декабря, в Москве отмечают День рождение уличного освещения. В честь этого знаменательного события мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале о новых проектах в городе.

«Уличное освещение в Москве помогает жителям чувствовать себя комфортно и безопасно. Дополняет картину архитектурно-художественная подсветка зданий и сооружений», — подчеркнул он.

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В этом году подсветкой оснастили дома первой линии на Нагатинской набережной, храмовый комплекс в Архангельском переулке и Московский дворец молодежи на Комсомольском проспекте.

День рождение уличного освещения учредили 8 декабря 1730 года, когда Анна Иоанновна подписала Указ об установке стеклянных фонарей. Тогда в городе появилось чуть больше 200 осветительных приборов.

«Спустя почти 300 лет Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Всего по вечерам в столице зажигается больше миллиона осветительных приборов», — подчеркнул Собянин.

В свою очередь, депутат Московской городской думы Александр Козлов подчеркнул, что с начала года на улицах Москвы установили 19 тысяч новых уличных светильников. Кроме того, особое внимание уделили освещению соцобъектов и во дворах жилых домов — там, где больше всего людей.