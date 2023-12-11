Москва 11 декабря 2023, 11:30 Собянин рассказал об обновлении театров в Москве Мэр Москвы Собянин: в столице за 10 лет обновили 40 театров Сайт мэра и правительства Москвы

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За последние 10 лет в Москве обновили 10 театров. В их число вошли музыкальный театр «Геликон-опера», Театр на Малой Бронной, «Ведогонь-театр» и многие другие. Программу восстановления культурных учреждений планируют завершить к 2030 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сейчас идут работы в Театре сатиры на Триумфальной площади. Капитальный ремонт его фасада и купола выполнен на 80%», — рассказал он.

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Кроме этого, работы ведут и в Театре Олега Табакова на улице Чаплыгина. Отреставрировать «Табакерку» планируют в 2024-м. Кроме этого, в следующем году завершат обновление Центр театра и кино на Поварской и «Хор солистов».

Также столичные реставраторы за последние годы обновили свыше 40 культурных объектов, в том числе дом Ивана Тургенева, павильон «Грот» и квартиру Федора Достоевского.