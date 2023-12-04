Москва 04 декабря 2023, 16:36 Собянин рассказал об обновлении района Текстильщики в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о масштабных преобразованиях в районе Текстильщики Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянин

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В Москве в районе Текстильщики продолжают масштабные преобразования. Весной там открыли одноименную станцию БКЛ и станцию «Печатники», построили станции МЦД. О том, что еще изменилось, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Большим событием стало открытие южного направления Московского скоростного диаметра», — отметил он.

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Кроме этого, в районе возродили стадион «Москвич», обновили кинотеатр «Москино Молодежный», открыли новый центр московского долголетия, благоустроили скверы имени 200-летия Пушкина и в 1-м Саратовском проезде, а по программе реновации расселили 47 старых домов.

Собянин добавил, что в процессе находится возведение еще пяти новостроек, заселяются три и одна — в проекте. Также в ближайшее время завершат возведение пристройки поликлинического отделения к филиалу МГНПЦ борьбы с туберкулезом, реконструкцию головного здания детской поликлиники № 48 и амбулаторно-поликлинического центра ГКБ имени Демихова, а также ремонт в филиале № 2 поликлиники № 109 на Грайвороновской.

Ранее на юге Москвы преобразили набережную Марка Шагала. В общей сложности привели в порядок 1,2 километра береговой линии.