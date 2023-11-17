Москва 17 ноября 2023, 17:31 Собянин рассказал об обновлении молочно-раздаточных пунктов в Москве Собянин: 45 молочно-раздаточных пунктов в Москве отремонтировали с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала текущего года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов. Всего в столице уже работают 68 таких учреждений, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Отремонтировали уже 45 помещений с начала года. Делаем единую систему навигации и используем современные решения для организации пространств», — подчеркнул он.

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Получить бесплатные творог, молоко, соки и другие детские продукты питания могут беременные женщины, а также кормящие мамы и сами ребята. Продукты поставляют по офсетному контракту, добавил Собянин.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, не нужно приходить в поликлинику, электронное направление можно оформить на сайте мэрии.

В начале октября обновленные молочные кухни получили жители 26 районов Москвы. Семь из них находятся в Северо-Восточном административном округе, по четыре в Восточном и Южном, по три в Юго-Восточном и Северо-Западном, два в Центральном, по одному в Западном, Юго-Западном и Зеленоградском округах. Общая площадь пунктов составила свыше 2,7 тысячи квадратных метров.