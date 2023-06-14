Москва 14 июня 2023, 19:59 Собянин рассказал об обновлении инфраструктуры столичных онкостационаров Мэр Москвы Собянин рассказал о трансформации московской онкослужбы Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Ключевой идеей нового московского стандарта стала концентрация онкологической помощи в полном цикле медицинских хабов, созданных на базе пяти крупнейших клиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве на протяжении четырех лет идет внедрение нового стандарта оказания онкологической помощи. Он представляет собой оснащение клиник современным технологическим оборудованием, а также эффективные методы и протоколы лечения.

Реклама

По словам Собянина, многопрофильные хабы создадут в «Коммунарке», Боткинской больнице, городских онкологических больницах № 1 и № 2, а также в клиническом научном центре имени Логинова.

«Преимущества такого подхода очевидны. Клиники несут ответственность за здоровье своих пациентов и обеспечивают полный цикл профильной помощи: постановку диагноза — лечение — реабилитацию — диспансерное наблюдение», — подчеркнул мэр.

Благодаря такой системе медики смогут обеспечить преемственность лечения пациента, сократить время перехода с этапа на этап, что крайне важно для онкобольных. По окончании программы обновления столичная онкослужба выйдет на новый качественный уровень.

Ранее Собянин сообщил, что новую онкологическую клинику МКНЦ имени Логинова достроили на шоссе Энтузиастов.