18 июля 2023, 13:20
Собянин рассказал об изменениях в детской Морозовской больнице после реконструкции
Мэр Москвы Собянин: паллиативный корпус Морозовской больницы открыли после реконструкции
Паллиативный корпус детской Морозовской больницы открыли в Москве после реконструкции. О том, что изменилось в ходе ремонта, написал мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
[В корпусе] сделали просторные зоны отдыха с обстановкой, приближенной к домашней, и комнаты психологической поддержки. Организована безбарьерная среда для маломобильных пациентов.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
По его словам, это самый крупный центр паллиативной помощи в городе площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Там установили 800 единиц современной медицинской техники, а также оборудовали дневной стационар и помещение молочного блока для приготовления детских смесей.
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Маленьких пациентов разместят в маломестных палатах совместно с мамой или папой или самостоятельно. Кроме этого, в медучреждении организуют обучение для родителей по уходу за детьми.
Ранее областная больница в Солнечногорске получила 12 новых кроватей для паллиативного отделения.
Больницы
Сергей Собянин
Москва 2023
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