Москва 18 июля 2023, 13:20 Собянин рассказал об изменениях в детской Морозовской больнице после реконструкции Мэр Москвы Собянин: паллиативный корпус Морозовской больницы открыли после реконструкции Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Паллиативный корпус детской Морозовской больницы открыли в Москве после реконструкции. О том, что изменилось в ходе ремонта, написал мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

[В корпусе] сделали просторные зоны отдыха с обстановкой, приближенной к домашней, и комнаты психологической поддержки. Организована безбарьерная среда для маломобильных пациентов. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, это самый крупный центр паллиативной помощи в городе площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Там установили 800 единиц современной медицинской техники, а также оборудовали дневной стационар и помещение молочного блока для приготовления детских смесей.

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Маленьких пациентов разместят в маломестных палатах совместно с мамой или папой или самостоятельно. Кроме этого, в медучреждении организуют обучение для родителей по уходу за детьми.

Ранее областная больница в Солнечногорске получила 12 новых кроватей для паллиативного отделения.