Москва 29 августа 2023, 18:25 Собянин рассказал об инвестициях бизнеса в ОЭЗ «Технополис Москва» Собянин: компании «Технополиса» с 2006 года инвестировали более 140 млрд рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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За первое полугодие 2023 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» увеличили инвестиции в развитие. Сумма вложений составила 20 миллиардов рублей, что превысило прошлогодний показатель в 1,2 раза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за все время существования особой экономической зоны общая сумма инвестиций превысила 140 миллиардов рублей. При этом за то же время в компаниях-резидентах ОЭЗ появилось 1400 новых рабочих мест. Всего в «Технополисе Москва» трудится почти 15,5 тысячи специалистов.

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«Сейчас в ОЭЗ больше 200 предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию, — от микросхем до беспилотников. Свыше 90 компаний имеют статус резидента и значительные налоговые льготы», — поделился Собянин.

Мэр добавил, что больше всего сотрудников за полгода наняли предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники.

Ранее Собянин рассказал об уникальной разработке компании-резидента «Технополиса» — керамической пластине для обработки материалов.