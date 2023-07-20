Москва 20 июля 2023, 11:50 Собянин рассказал об экологической реабилитации прудов на юго-востоке Москвы Мэр Москвы Собянин рассказал об экологической реабилитации 16 прудов в районе Марьино Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают реанимировать водоемы. Восстановление уже завершили на Воробьевском пруду недалеко от Дворца пионеров. На очереди — 16 водоемов в районе Марьино, сообщили мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Очищаем водоемы от ила, укрепляем берега габионами. Параллельно ремонтируем 15 пешеходных мостов через пруды», — написал он.

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На прилегающей территории рабочие сделают удобные дорожки и установят современное освещение. Также они высадят деревья и кустарники, разобьют газон и клумбы с многолетниками. Кроме этого, обустроят места тихого отдыха, 29 детских и спортивных площадок. Появится и зона для выгула собак.

Собянин добавил, что в районе Северном по просьбам жителей создадут новую инфраструктуру в парке «Долгие пруды». Там благоустроят территории возле водоемов, сделают две смотровые площадки. Важная часть проекта — обновление маршрутов для неспешных прогулок и транзитных дорожек к Новодачному шоссе.

Ранее мэр Москвы рассказал, что программа по благоустройству национального парка «Лосиный остров» может начаться в 2024 году.