Москва 07 июля 2023, 13:21 Собянин рассказал об экологических проектах на юго-востоке Москвы Мэр Москвы Собянин рассказал о больших экологических проектах на юго-востоке столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Во время встречи с жителями Юго-Восточного округа столицы мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые предпринимали городские власти для улучшения экологической обстановки.

Мэр столицы сообщил о том, что в округе, традиционно имеющем репутацию территории с плохой экологией, реализовали несколько масштабных проектов.

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Он уточнил, что две большие свалки в этом округе рекультивировали. Кроме того, в обновление Люберецких очистных сооружений, обслуживающих почти половину Москвы, вложили огромные средства. Работы завершатся в этом месяце.

В Печатниках закрыли колпаками вредящие экологии сооружения, а бывшую свалку рекультивировали и построили на ее месте парк и картодром.

Самым сложным объектом стал промышленный объект в Капотне. Его реконструкция началась 10 лет назад. По словам мэра, сбросы в Москву-реку прекратились, землю рекультивировали. Работы планируют закончить через два-три года.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в Марьине.