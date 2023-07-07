07 июля 2023, 13:21
Собянин рассказал об экологических проектах на юго-востоке Москвы
Мэр Москвы Собянин рассказал о больших экологических проектах на юго-востоке столицы
Во время встречи с жителями Юго-Восточного округа столицы мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах, которые предпринимали городские власти для улучшения экологической обстановки.
Мэр столицы сообщил о том, что в округе, традиционно имеющем репутацию территории с плохой экологией, реализовали несколько масштабных проектов.
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Он уточнил, что две большие свалки в этом округе рекультивировали. Кроме того, в обновление Люберецких очистных сооружений, обслуживающих почти половину Москвы, вложили огромные средства. Работы завершатся в этом месяце.
В Печатниках закрыли колпаками вредящие экологии сооружения, а бывшую свалку рекультивировали и построили на ее месте парк и картодром.
Самым сложным объектом стал промышленный объект в Капотне. Его реконструкция началась 10 лет назад. По словам мэра, сбросы в Москву-реку прекратились, землю рекультивировали. Работы планируют закончить через два-три года.
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в Марьине.
Благоустройство
Сергей Собянин
Экология
Москва 2023
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