Москва 07 июля 2023, 10:45 Собянин рассказал о «Цифровом двойнике Москвы» Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как устроен «Цифровой двойник Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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Уникальная платформа «Цифровой двойник Москвы» начала работать в 2019 году. Она представляет собой точную 3D-копию города в виртуальной реальности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, «Цифровой двойник Москвы» позволил визуализировать городскую инфраструктуру и провести анализ различных аспектов градостроительства, таких как трафик, оценка воздействия новых строений на окружающую среду и предупреждение возможных проблем.

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Одной из основных функций платформы стала возможность встраивать в 3D-модель столицы копии проектируемых зданий. Это помогает оценить, насколько сооружения вписываются в архитектуру города, и выстроить соответствующую транспортную инфраструктуру.

Для реализации проекта на платформу загрузили более 12 миллионов снимков столицы и использовали сразу три алгоритма.

Мэр добавил, что уникальная московская разработка неоднократно помогала властям в принятии решений о развитии и управлении городом, а также стала важным инструментом для инженеров, архитекторов и разработчиков.

Например, ее активно использовали, реализуя программу реновации. Также платформа позволила проанализировать зоны покрытия городской территории камерами видеонаблюдения.

Ранее Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро.