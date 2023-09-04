Москва 04 сентября 2023, 12:45 Собянин рассказал о цифровой экосистеме московского здравоохранения Собянин: цифровая экосистема сделала московскую медицину доступнее и эффективнее Сайт мэра и правительства Москвы

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Цифровая экосистема столичного здравоохранения объединила современные технологии. Это позволило облегчить труд врачам и предоставить быструю и качественную медпомощь пациентам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения. Это объединение технологий, которые помогают облегчить работу врачам, а пациентам — получить быструю и качественную медицинскую помощь. Сергей Собянин

Глава города добавил, что в Москве создали более 19 миллионов электронных медкарт. В этом сервисе хранятся сведения о здоровье москвичей. В онлайн-режиме врач и пациент могут увидеть протоколы осмотра, результаты исследований, данные о вакцинаци.

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Кроме того, на основе нейросетей запустили чат-бот, способный собрать жалобы пациента на здоровье перед приемом. Результаты опроса автоматически направляются в протокол предстоящего осмотра с возможностью дальнейшего редактирования врачом. Благодаря этому остается больше времени на пациента.

Мэр также отметил, что система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта позволила врачам поставить более 10 миллионов предварительных диагнозов. Система оснащена функцией пакетных назначений, которая в 10 раз сократила врачам время на назначение анализов и обследований.

Ранее московский авиационный центр получил пятую вертолетную площадку для санавиации. Медики смогут экстренно помочь пациентам прямо на борту вертолета.