Москва 28 июля 2023, 10:45 Собянин рассказал о темпах реновации на юге и юго-востоке Москвы Мэр Москвы Собянин: на юге и юго-востоке столицы под заселение передали 57 домов Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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В Москве продолжают переселение жильцов из старых домов в новые по программе реновации. На юге и юго-востоке столицы уже 57 зданий подготовили для новосельцев, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В ЮВАО ввели в эксплуатацию 38 новостроек, 35 из них готовы к переезду жителей. <…> Сейчас строим в округе ещё 33 здания, проектируем 25. В ЮАО заселяются 22 дома», — написал он.

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Собянин уточнил, что в четырех районах программа реновации находится на завершающей стадии. Среди них: Рязанский, Нижегородский, Выхино-Жулебино и Лефортово.

Мэр добавил, что первые этажи новостроек отдадут под кафе, магазины и другие коммерческие помещения. Территорию вокруг всех домов благоустроят, на них установят детские площадки и спортивные тренажеры.

Ранее сообщили, что новостройку по реновации сдали на северо-востоке Москвы.