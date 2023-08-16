Москва 16 августа 2023, 09:20 Собянин рассказал о темпах реализации программы реновации на северо-востоке Москвы Мэр Москвы Собянин: около 87 тыс. жильцов переедут в новые дома на северо-востоке столицы Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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В столице продолжают реализацию программы реновации. На северо-востоке города переселение завершили на 60%. Всего 86,5 тысячи жильцов получат ключи от новых квартир, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Первый этап переселения в округе выполнили на 60%, в шести районах он уже окончен или подходит к завершению», — сказал он.

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В топ районов, в которых горожане уже получили ключи от новых квартир, вошли: Алексеевский, Лианозово, Марьина Роща, Отрадное, Ярославский и Северное Медведково.

Всего на северо-востоке Москвы уже возвели 37 новостроек. В процессе — еще 49 жилых зданий. Там появится более 800 тысяч квадратных метров площадей.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал, что годовой план по вводу жилья в столице выполнили почти на три четверти.